Theraclion : déjà 1 000 patients traités avec Sonovein

(Boursier.com) — Theraclion annonce que 1.000 patients souffrant de varices ont été traités avec le Sonovein. Ces patients ont reçu un traitement d'échothérapie non invasif dans plusieurs centres en Europe et en Asie, tous dirigés par des leaders d'opinion dans leur domaine.

Le Sonovein, marqué CE en 2019, est le seul dispositif de thérapie par ablation non invasive pour les varices. Depuis 1998, les médecins vasculaires cherchent des alternatives à l'ablation thermique endoveineuse. Ce dispositif permet un traitement sans l'utilisation d'un cathéter, d'injections chimiques, ou d'incisions, et ne laisse donc aucune cicatrice. La procédure peut être réalisée dans un environnement non stérile.

L'ambition de Theraclion est de révolutionner le marché du traitement des varices évalué à 10 milliards de dollars, et de permettre à tous les patients d'accéder à des traitements non invasifs. Dans le cadre de sa stratégie de développement, Theraclion continue d'explorer des partenariats clés avec des acteurs capables d'accélérer la diffusion de sa technologie aux Etats-Unis (en quête d'une autorisation de la FDA), en Europe et en Asie.