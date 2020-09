Theraclion contient ses pertes malgré la crise sanitaire

(Boursier.com) — Après une année 2019 marquée par un fort dynamisme commercial, Theraclion a été freiné dans son élan par la crise aussi soudaine qu'inédite. Au 30 juin, Theraclion SA enregistre un chiffre d'affaires de 169 kE (963 kE au 30 juin 2019), la crise sanitaire ayant entraîné l'arrêt soudain des activités médicales non urgentes. Grâce à la bonne performance avant crise sanitaire et à la reprise progressive des traitements post confinement, le chiffre d'affaires récurrent, composé de la vente des consommables et de services, résiste et s'élève à 167 kE à fin juin 2020 (199 kE à fin juin 2019).

Les charges d'exploitation s'élèvent à -2,27 ME, en baisse de -36%. Cette baisse traduit les mesures d'économie prises par Theraclion pour limiter l'impact de la crise sur ses activités et sa trésorerie. En vue de préserver une capacité de rebond, seules les dépenses qui participent au développement de la technologie restent prioritaires. A ce titre, Theraclion a fait le choix de préserver ses effectifs et s'est appuyé sur le dispositif de chômage partiel pour les activités qui ne pouvaient être réalisées en télétravail.

Le résultat d'exploitation de Theraclion résiste... La perte d'exploitation diminue de -5%, à -2,11 millions d'euros au 30 juin (-2,21 MEau 30 juin 2019), grâce à la mise en oeuvre, dès le début du confinement, de mesures d'économies.

Après prise en compte du résultat financier à -190 kE sous l'effet des variations de change et du Crédit Impôt Recherche de 445 kE, le résultat net ressort à -1,87 ME, en baisse limitée à -12% malgré un contexte adverse (-1,67 ME au 30 juin 2019).

Au 31 décembre 2019, Theraclion disposait d'une trésorerie de 1,4 ME. Au cours du 1er semestre, la société a obtenu 1,4 ME au titre d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) et d'un prêt innovation de Bpi France. Theraclion a par ailleurs perçu le Crédit Impôt Recherche 1 ME. Ces apports de financement, conjugués aux économies de coûts significatives, confortent la structure financière de l'entreprise.

Perspectives

Compte tenu de ces éléments, d'une estimation prudente des ventes de systèmes en 2020 avec un second semestre attendu plus dynamique que le premier, de l'émission de tout ou partie de la tranche 2 du financement contracté début 2019, Theraclion estime qu'elle sera en mesure de couvrir ses besoins de trésorerie au cours des 12 prochains mois.

Par ailleurs, Theraclion a obtenu sur le 1er semestre 2020, une ligne de crédit de 3,6 ME, qui pourrait être activée, si nécessaire.