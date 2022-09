Theraclion conclut un partenariat avec le Centre Hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil

(Boursier.com) — Theraclion a conclu un nouveau partenariat avec le Centre Hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil, en région parisienne, pour l'échothérapie des varices.

L'hôpital d'Argenteuil vient d'investir dans la plateforme robotisée Sonovein, permettant le traitement non invasif des varices. Basée sur la technologie des ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU), cet équipement de pointe a convaincu le service de Chirurgie Vasculaire de l'Hôpital d'Argenteuil, référent dans la prise en charge des plaies et cicatrisations.

Rappelons qu'en France, 20 à 35% de la population souffriraient d'insuffisance veineuse superficielle soit 1 personne sur 3. Cette sensation de jambes "lourdes" est accentuée par la sédentarité et par la chaleur, et peut évoluer vers des varices. Outre l'impact significatif des douleurs sur la qualité de vie des patients et le préjudice esthétique des varices, l'insuffisance veineuse non traitée peut évoluer vers des complications cutanées comme l'eczéma variqueux, ou l'ulcère veineux. Des conséquences évitables par une prise en charge précoce.