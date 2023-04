Theraclion : bonne nouvelle de la FDA

(Boursier.com) — Theraclion annonce que la Food & Drug Administration (FDA) américaine a approuvé sa demande d'exemption pour dispositif expérimental (IDE), ce qui permet de débuter l'étude pivot multicentrique Veinreset pour le traitement de l'insuffisance primaire des veines grandes saphènes avec Sonovein.

"Nous sommes heureux d'annoncer cette étape majeure", a déclaré Michel Nuta, MD, Chief Medical Officer et Vice-Président Veines de Theraclion, "et nous tenons à remercier officiellement nos médecins-conseils et notre équipe réglementaire de leurs contributions à cette étude historique". Yann Duchesne, Président Exécutif de Theraclion ajoute : "Nous pensons que cette étude clé confirmera les résultats positifs de l'étude de faisabilité autorisée par la FDA, achevée il y a tout juste 2 mois, et nous permettra à terme d'aborder commercialement le marché américain".

L'étude pivot sera menée dans 4 centres reconnus pour leur excellence scientifique aux Etats-Unis et en Europe. L'investigateur principal américain, Steven Elias, MD, est le directeur du Center for Vein Disease à l'Englewood Hospital, New Jersey, et est membre de l'American Board of Venous and Lymphatic Medicine et de l'American College of Surgeons. Le traitement des patients devrait commencer dans le courant de l'année.

La technologie a été approuvée par les principaux leaders d'opinion aux Etats-Unis et en Europe et ses résultats ont été présentés dans de nombreux congrès scientifiques. L'approbation de cet essai clinique est une étape clé dans la stratégie commerciale de Theraclion, car le marché nord-américain représente plus de 45% du marché mondial et est prescripteur pour le reste du monde. Les prix sont plus élevés aux Etats-Unis qu'en Europe, ce qui permet une stratégie d'accès au marché plus homogène et, par conséquent, une pénétration plus rapide

Le nombre de procédures annuelles de traitement des varices dans le monde devrait atteindre 4,3 millions en 2033, ce qui représente un marché potentiel de 2,1 milliards de dollars pour Theraclion.