Theraclion apporte des précisions sur sa situation de trésorerie

Crédit photo © Theraclion

(Boursier.com) — Theraclion, société innovante spécialisée dans le développement d'équipements médicaux pour le traitement par échothérapie, notamment pour les varices, apporte des précisions sur sa situation de trésorerie.

Comme précédemment annoncé dans le communiqué publié le 27 janvier 2020, la trésorerie disponible de Theraclion était de 1,4 ME au 31 décembre 2019. En février 2019, Theraclion a signé un accord de financement de 11,8 ME sur trois ans en trois tranches. La tranche 1 de 4,8 ME a été levée à la signature de cet accord. Les tranches 2 et 3, s'élevant respectivement à 3 ME et 4 ME n'ont pas été exercées à ce jour. En conséquence, Theraclion estime que l'exercice de ces deux tranches lui permettront de couvrir ses besoins de trésorerie jusqu'à fin 2021.

Grâce à ces moyens,Theraclion prévoit d'atteindre une croissance des ventes de 30% à 50% en 2020. Cette croissance des ventes devrait se poursuivre les années suivantes pour atteindre le point mort d'ici trois ans, au cours de l'exercice 2022.