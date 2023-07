Theraclion a réalisé un chiffre d'affaires de 981 KE au premier semestre 2023

(Boursier.com) — THERACLION , société innovante développant une plateforme robotique pour l'échothérapie non invasive, présente son bilan du premier semestre 2023, marqué par l'atteinte de jalons dans le déploiement de sa stratégie et la croissance de son chiffre d'affaires.

Exécution de la feuille de route

Au premier semestre 2023, Theraclion a nommé son nouveau Directeur Général, Martin Deterre, signé un partenariat avec Furui et obtenu les financements nécessaires pour les deux prochaines années. Theraclion a atteint des jalons importants sur les 3 axes de sa stratégie focalisée sur le traitement des varices :

Sur l'accès au marché américain : le succès de son étude de faisabilité et l'autorisation reçue de la FDA du lancement de l'étude pivotale multicentrique ;

Sur l'accès au marché chinois : la signature fin mai d'un partenariat avec Furui permettant d'accélérer l'accès au marché ;

Sur la poursuite des innovations technologiques et robotiques : des progrès significatifs sur le développement du système en vue notamment de l'ajout d'intelligence artificielle.

L'étude pivot aux Etats-Unis lancée d'ici la fin de l'année

En début d'année, Theraclion a annoncé le succès de son étude de faisabilité aux Etats-Unis à travers des résultats définitifs montrant un taux de faisabilité - principal critère d'évaluation de l'essai - de 100%, et une suppression du reflux veineux dans 95% des cas. Accélérant sur le chemin au marché américain, Theraclion a récemment obtenu de la FDA l'accord pour le lancement de l'étude pivot multicentrique, qui sera menée dans quatre centres reconnus pour leur excellence scientifique aux États-Unis et en Europe. L'investigateur principal, Steven Elias, MD, directeur du Center for Vein Disease d'un prestigieux centre hospitalier du New Jersey, est membre de l'American Board of Venous and Lymphatic Medicine et de l'American College of Surgeons.

Un partenariat stratégique avec Furui pour accéder au marché chinois

Actionnaire de Theraclion SA depuis 2016 et coactionnaire de Theraclion China, Furui a investi 6 millions d'euros dans l'augmentation de capital du mois de juin de 8,4 millions d'euros. Son investissement sera complété par 1 million d'euros sous condition d'atteinte d'objectifs opérationnels par Theraclion.

En outre, Furui et Theraclion s'associent pour conquérir le marché chinois. Theraclion accordera une licence de ses technologies et de l'utilisation de ses marques à Theraclion China, moyennant un montant de 3 millions d'euros, qui sera versé en fonction de l'atteinte d'étapes clés du projet.

La 'R&D' est le pilier de la création de valeur

Des améliorations successives seront apportées au système au cours des prochaines années, notamment en robotique et en intelligence artificielle. Couplant ses capacités d'imagerie en temps réel et de robotique, des algorithmes d'IA automatiseront certaines tâches, accélèreront la procédure, et simplifieront drastiquement les interactions entre le médecin et le SONOVEIN.

Les partenariats avec une dizaine de centres de référence en Europe se poursuivent et contribuent à l'avancement accéléré de la technologie...

Chiffre d'affaires du premier semestre 2023 : hausse de 183%

Theraclion SA a réalisé un chiffre d'affaires de 981 KE au premier semestre 2023, soit une progression de 183% par rapport au premier semestre 2022. Theraclion maintient en outre un strict contrôle sur ses dépenses.

Les ventes de systèmes, à 597 KE, sont en progression de 469%. Theraclion a vendu un appareil de dernière génération à l'Université de Virginie dans le cadre d'un essai clinique sur la recherche sur le cancer du sein. Approuvée par la FDA, cette étude pilote vise à évaluer les effets combinés des ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) et de la chimiothérapie à faible dose sur la réponse immunitaire chez des patientes souffrant d'un cancer du sein à un stade précoce.

Des compléments de revenus sur des ventes antérieures ont également été comptabilisés.

Les ventes de consommables progressent de 65%, portées par le doublement des ventes dans l'indication des varices. Theraclion a choisi de mettre à disposition le SONOVEIN auprès de centres de référence afin de mettre au point les protocoles de traitement. Ces centres ont la possibilité d'utiliser les SONOVEIN(R) dans leur pratique commerciale, ce qui est générateur de revenus pour Theraclion.

En synthèse, Martin Deterre, Directeur Général de Theraclion, a déclaré : "Theraclion intensifie ses efforts sur sa stratégie clairement définie : concentrer ses forces sur l'étude clinique américaine, construire son partenariat avec Furui en Chine, et déployer des améliorations technologiques transformantes pour les médecins et les patients."