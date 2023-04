The Travelers Companies : chute des bénéfices

(Boursier.com) — The Travelers Companies, l'assureur propriété et dommages, a affiché des bénéfices en recul avec les coûts des tempêtes. Néanmoins, il dépasse les attentes de marché. Le bénéfice ajusté du groupe new-yorkais a baissé de 6% à 970 millions de dollars et 4,11$ par titre - contre 3,55$ de consensus -, alors que les pertes pour catastrophes ont atteint 535 millions. Les résultats ont été soutenus par une hausse de 4% à 663 millions de dollars du bénéfice d'investissement. Le groupe autorise par ailleurs un programme additionnel de rachat d'actions pour 5 milliards de dollars.