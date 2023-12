The Cooper Companies : bon pied bon oeil

(Boursier.com) — The Cooper Companies, le concepteur américain de matériel médical, spécialiste de l'ophtalmologie, a annoncé hier soir, pour son quatrième trimestre fiscal, des résultats conformes aux anticipations de marché. Les revenus trimestriels se sont établis à 927 millions de dollars, en augmentation de 9,3% en glissement annuel, tandis que le bénéfice ajusté par action a été de 3,47$ contre 2,75$ un an auparavant. Ces chiffres ressortent très proches des estimations moyennes des analystes. Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus ont représenté 3,59 milliards de dollars, en augmentation de 9% en comparaison de l'an dernier et de 11% à devises constantes. Pour l'exercice 2024, les revenus sont attendus entre 3,809 et 3,877 milliards de dollars, avec une croissance organique de 6 à 8%. Le bénéfice dilué ajusté par action est anticipé entre 13,6 et 14$.