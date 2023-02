The Carlyle Group : une année 2022 à oublier ?

(Boursier.com) — The Carlyle Group a dépassé le consensus de bénéfice distribuable sur le quatrième trimestre, mais a raté la barre en matière de revenus. La société de capital-investissement, qui vient de nommer l'ancien cadre de Goldman Sachs, Harvey Schwartz, en tant que nouveau CEO, affiche donc une performance très mitigée sur la période close. Le cofondateur du groupe et DG par intérim, William Conway, a déclaré que Carlyle avait été confronté à un environnement de marché difficile mais avait réussi à fournir une "solide performance financière" en 2022. La firme a fait état d'un bénéfice net du quatrième trimestre logé à 127 millions de dollars, ou 35 cents par action, contre 648 millions de dollars un an avant. Les revenus du quatrième trimestre ont chuté à 719 millions de dollars contre un peu moins de 2 milliards de dollars, et en deçà de l'estimation moyenne des analystes de Wall Street qui était plus proche du milliard de dollars selon FactSet. Le bénéfice distribuable est tombé à 1,01$ par action contre 2,01$ un an auparavant, mais il dépasse le consensus qui se situait à 97 cents.

Notons par ailleurs que selon le New York Times, Harvey Schwartz n'était pas le premier choix de Carlyle pour le poste de CEO. Des personnes au courant des pourparlers ont déclaré au NYT que Carlyle avait contacté au moins une demi-douzaine de dirigeants de haut niveau de Wall Street, dont certains auraient refusé d'être interviewés pour le poste - en plus de candidats internes. Certains des candidats externes auraient demandé s'ils pourraient vendre l'entreprise s'ils prenaient le poste... Une personne ayant une connaissance directe de l'affaire a déclaré que l'incertitude ayant suivi le départ soudain de l'ancien DG Kewsong Lee avait bouleversé de nombreux gros clients de Carlyle, y compris un certain nombre de fonds de pension mondiaux.