The Blockchain Group va lever des fonds

(Boursier.com) — The Blockchain Group (TBG) a réalisé au cours de l'exercice 2022, un chiffre d'affaires de 21,28 millions d'euros, en hausse de 34,6% par rapport à l'exercice 2021 (impact variations de périmètre).

L'Ebitda ressort à -6,9 ME en raison des investissements importants consentis, pour accompagner le développement et l'enrichissement de la plateforme de la filiale Eniblock, en permettant le renforcement de son capital humain, avec un recours massif aux ressources du groupe.

Après comptabilisation d'une dotation aux amortissements et dépréciations de 2,6 ME, le résultat d'exploitation affiche une perte de -9,5 ME. Le résultat net part du groupe fait apparaître une perte de -5 ME, en intégrant un résultat exceptionnel de 0,9 ME, à la suite de l'entrée au capital d'investisseurs minoritaires dans le cadre de à la cotation d'Eniblock sur Euronext Growth en septembre 2022.

Au 31 décembre 2022, TBG dispose de fonds propres à hauteur de 26,7 ME. La dette financière nette s'élève à 4,9 ME comprenant 1 ME de disponibilités actives.

Levée de fonds

Le groupe envisage de faire appel au marché avec une augmentation de capital avec maintien des droits préférentiels de souscriptions dès à présent garantie jusqu'au 31 juillet 2023 par un des actionnaires.