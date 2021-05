The Blockchain Group : un analyste débute le suivi

(Boursier.com) — The Blockchain Group, qui restait sur quatre séances dans le rouge, remonte de 4,4% à 1,7 euro ce mercredi. Et ce alors que GreenSome Finance a débuté le suivi de la valeur avec une opinion 'achat' et un objectif de 2,87 euros. Le broker estime que le groupe devrait afficher en 2021 un CA pro forma de 25,5 ME et des produits d'exploitations de 27 ME. En consolidé, le CA serait multiplié par 4,5x entre 2020 et 2023, soit une croissance pro forma cumulée de 55%. Au niveau des résultats, les synergies entre les filiales et la montée en puissance des plateformes devraient permettre un doublement de la marge d'EBITDA consolidée entre 2020 et 2023. Etant un des rares acteurs cotés permettant aux investisseurs de jouer la thématique de la technologie Blockchain, le titre affiche un côté spéculatif important avec une forte liquidité et volatilité, ajoute le courtier.