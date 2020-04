The Blockchain Group : résultats affichés

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de The Blockchain Group au 31 décembre 2019 s'établit à 2,9 ME contre 2,2 ME sur la même période de l'exercice 2018 soit, une croissance de 28%. Cette croissance est portée par The Blockchain Xdev, filiale technologique de conseil et service pour l'accompagnement des entreprises dans l'intégration de la technologie blockchain. La société a enregistré un million d'euros de chiffre d'affaires avec des sociétés comme Unbank, PSA ou EDF. "L'activité est en forte croissance et les perspectives excellentes", ajoute le groupe. Pour rappel SystemX Transfert (filiale de l'IRT SystemX) est actionnaire de The Blockchain Xdev à hauteur de 15%.

L'EBITDA est en forte hausse à 393 KE (perte de 210 KE sur la même période en 2018). La société a rationalisé certains coûts de fonctionnement et son développement commercial a soutenu cette croissance de l'EBITDA. Le groupe affiche un résultat d'exploitation de 269 KE contre une perte de 522 KE l'année dernière sur la même période. Pour rappel, le groupe a repris au premier semestre une provision de 500 KE pour risque sur ses anciennes activités brésiliennes.

Pour l'année 2020, la dynamique de croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité rencontrée en 2019 "devrait continuer malgré un contexte difficile". L'acquisition de Iorga va également permettre de créer un ensemble qui va dépasser les 10 millions d'euros de CA, estime le groupe.