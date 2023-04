The Blockchain Group : reporte la publication de son rapport financier annuel 2022

(Boursier.com) — The Blockchain Group reporte la publication du rapport financier annuel 2022, initialement prévue le 28 avril. The Blockchain Group communiquera ultérieurement aux marchés, la date du conseil d'administration d'arrêté des comptes de l'exercice écoulé et de la publication du rapport financier annuel 2022.

Ce report tient à un retard sur les travaux de consolidation des comptes du groupe The BlockChain Group et des diligences du collège des commissaires aux comptes. Il résulte également de l'entrée en négociation exclusive de la Filiale Eniblock, avec un fonds d'investissement pour le financement de sa croissance. Eniblock communiquera ces éléments au marché selon les préconisations en vigueur.