The Blockchain Group recrute 200 postes en 2022

(Boursier.com) — The Blockchain Group, spécialiste en conseil technologique et édition de solutions dans la blockchain, annonce une vaste campagne de recrutement pour soutenir son fort développement en France et à l'international et notamment sur le marché des NFTs en Amérique du Nord.

"Réunissant une équipe de plus de 200 ingénieurs, The Blockchain Group est la seule entreprise française côté en bourse qui couvre aujourd'hui l'intégralité de la chaîne de valeur de la blockchain. Dans le but d'accompagner sa forte croissance, le groupe prévoit en 2022 le recrutement de 200 profils spécialisés dans les domaines de la "blockchain" et de la "Data Intelligence" principalement en France et au Canada" commente la direction.

Après avoir annoncé l'ouverture de son Hub et centre de recherche au Canada en octobre 2021, The Blockchain Group a pour ambition de renforcer ses effectifs afin d'accompagner ses clients dans la bonne mise en oeuvre de leurs projets et l'implémentation de la plateforme Eniblock avec un focus sur le marché des NFTs. En effet selon une étude Harris, 11% des adultes en Amérique du Nord auraient déjà acheté un NFT...

The Blockchain group compte bien saisir les opportunités qu'offre le marché nord américain. Dans ce cadre, le groupe recherche des profils expérimentés d'ingénieurs d'affaires, développeurs, commerciaux pour rejoindre ses départements IT, R&D et Business Development.

"Fort de son engagement dans la Deeptech, le spécialiste de la Blockchain a par ailleurs concrétisé sa politique de formation avec le lancement de The Blockchain Camp au printemps 2021. Ce campus hybride dédié à la formation et l'innovation répond à la double problématique de l'expertise et de l'accompagnement des initiatives dans les Deep Tech. Le Camp va accueillir sa deuxième promotion avec 40 ingénieurs début 2022" commente le groupe.

"Nous sommes heureux de pouvoir annoncer cette campagne de recrutement qui va accompagner notre croissance et nous permettre d'atteindre nos objectifs. Depuis sa création, The Blockchain Group a pour ambition de favoriser l'intégration et la mobilité des collaborateurs. Pour concrétiser cette position, nous avons ainsi mis en place une politique de formation et de partenariats innovants auprès de grandes écoles. Cette campagne est la suite logique de notre volonté de recruter des profils experts dans un secteur en pleine expansion" précise Xavier Latil, PDG Fondateur de The Blockchain Group.