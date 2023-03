The Blockchain Group : optimisation en marche

(Boursier.com) — The Blockchain Group remonte de 2,6% à 0,276 euro après avoir réalisé au cours de l'exercice 2022 une production de 29,57 millions d'euros, en hausse de 5,07% par rapport à l'exercice 2021. L'Ebitda retraité ressort à 761 kE. Après comptabilisation d'une dotation aux amortissements et provisions de 2,2 ME, le résultat d'exploitation affiche une perte de -1,4 ME. En l'absence d'autres éléments significatifs, le résultat net s'établit à -1,6 ME.

Perspectives affichées

Dans les prochains mois, la stratégie de The Blockchain Group sera axée sur la rentabilité et la croissance organique annuelle du chiffre d'affaires pour ses entités de services. Le groupe a déjà mis en place des initiatives commerciales fortes, notamment l'offre MetaDev3, qui combine toutes les expertises du groupe pour mieux servir ses clients.

De plus, le groupe a simplifié et optimisé ses structures pour générer des économies et améliorer ses synergies commerciales. Egalement, la croissance se faisant à marge constante, elle contribuera à l'amélioration de sa rentabilité et de "l'excess cash-flow" pour les exercices à venir... Parmi les derniers avis d'analystes, GreenSome Finance a ajusté sa cible de 0,76 à 0,50 euro sur le dossier avec un avis à l'achat.