The Blockchain Group négocie le rachat du groupe Iorga

(Boursier.com) — The Blockchain Group entre en négociation exclusive avec Iorga Group en vue de l'acquisition de 100% de la société. The Blockchain Group, spécialiste en conseil technologique et marketing dans la blockchain, indique ainsi rentrer en négociation exclusive avec Iorga Group, sur la base d'un accord non engageant. Ce projet vise à développer "un groupe de conseil majeur dans les technologies blockchain, détenteur de solutions et d'expertises qualitatives à fort potentiel". L'acquisition de Iorga permettrait d'associer des compétences complémentaires, des capacités et un savoir-faire afin d'accélérer la croissance de Blockchain Group et de faire face aux futurs défis. Iorga Group est spécialiste de la Business Intelligence, de la data visualisation et de la cybersécurité avec de nombreux clients dans plusieurs secteurs dont la santé et les banques.

Xavier Latil, Directeur général, ajoute : "Iorga Group dispose d'un portefeuille client et d'expertises qui nous permettraient d'accélérer notre croissance de façon spectaculaire notamment dans la data et la cybersécurité qui sont des éléments essentiels aux projets blockchain".