The Blockchain Group : les investissements pèsent sur le résultat

(Boursier.com) — The Blockchain Group a réalisé au 1er semestre 2022, une activité de 14,9 ME en hausse de 8,8% par rapport au 1er semestre 2021.

Pour accompagner le développement de ses ventes et l'enrichissement de ses plateformes, TBG a renforcé son capital humain et a fait appel à de la sous-traitance qualifiée pour investir dans ses différentes solutions logicielles.

En fonction de leur destination, certaines de ces charges ont été capitalisées et d'autres ont été maintenues en coûts d'exploitation. L'EBITDA proforma ressort ainsi proche de l'équilibre à -0,1 ME. Par métier, l'activité services affiche une marge d'EBITDA de plus de 12%, similaire à celle réalisée au 30 juin 2021.

A contrario, l'EBITDA des plateformes affiche une perte de 1,5 MEUR, qui reflète les investissements importants pour cette activité et qui est conforme à leurs stades d'avancement.

Après comptabilisation d'une dotation aux amortissements et provisions de 0,8 ME, le résultat d'exploitation affiche une perte de 0,8 ME. En l'absence d'autres éléments significatifs, le résultat net s'établit à -0,9 ME...