The Blockchain Group : lancement d'une attribution gratuite de BSA

(Boursier.com) — The Blockchain Group annonce la mise en oeuvre d'une opération d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) au profit de l'ensemble de ses actionnaires, d'un BSA par action détenue avec un prix d'exercice fixé à 1,60 euro, représentant une prime de 32,34% par rapport au cours de clôture du 21 octobre. Cette attribution gratuite de BSA vise à remercier l'ensemble des actionnaires de The Blockchain Group de leur fidélité, tout en les associant à la poursuite de son développement, à travers ce support d'investissement complémentaire à celui de l'action, précise la firme.

Le 27 octobre, chaque actionnaire de The Blockchain Group recevra gratuitement un BSA à raison de chaque action détenue. Sur la base du capital de la Société à cette date, un maximum de 49.376.816 BSA seront émis. Douze BSA permettront de souscrire à une action nouvelle The Blockchain Group au prix d'exercice par action de 1,60 euro, soit la création potentielle (en cas d'exercice de la totalité des BSA) de 4.114.734 actions nouvelles correspondant à une augmentation de capital théorique maximale de 6,58 ME.

Les 49.376.801 BSA feront l'objet d'une demande d'admission à la cote sur le marché Euronext Growth Paris. Ils seront donc cotés sur une ligne spécifique et intitulés "BSA" (ISIN : FR00140065G1).