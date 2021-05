The Blockchain Group lance The Blockchain Camp

(Boursier.com) — The Blockchain Group lance The Blockchain Camp. Avec ce lancement, le spécialiste de la blockchain, The Blockchain Group, confirme sa volonté de contribuer à l'évangélisation de cette technologie, et plus largement d'acter le mariage de la Blockchain avec la transformation numérique, la Business Intelligence et la cybersécurité.

Porté par la conviction que les acteurs privés doivent activement participer à la recherche et à l'innovation mondiale dans ces domaines, ce campus hybride s'apprête à révolutionner la manière de défricher de nouveaux territoires tout en confortant le potentiel de nouvelles approches technologiques.

Depuis 2017, l'écosystème autour de la blockchain est particulièrement dynamique en France et dans le monde. Source de nombreuses disruptions dans différents secteurs, les projets autour de lui émergent avec des promesses technologiques immenses. Les champs d'application évoluent également à l'image des Non Fungible Token ou NFTs. Autour de ces Deep Tech s'élève toute une constellation de start-up qui gravitent dans cet univers et le font progresser.

Le lancement et la réalisation de projets blockchain est toutefois encore freiné par un phénomène de rareté, celle des développeurs et experts techniques qualifiés. À ce jour, il n'existe pas de formation spécifique et réellement solide autour de l'implémentation de ces sujets. Difficile donc, pour de jeunes entrepreneurs, de développer sereinement les cas d'usage ou de disruption. Conscient que l'heure doit être à l'accélération, Xavier Latil, fondateur et CEO de The Blockchain Group s'empare du sujet. En concertation avec ses équipes, il lance aujourd'hui The Blockchain Camp, un campus hybride, qui répond à cette double problématique de l'expertise et de l'accompagnement des initiatives dans les Deep Tech.

The Blockchain Camp se présente comme un campus hybride, au carrefour de 3 disciplines :

La formation, volontairement pointue et pratique, elle sera dédiée aux métiers de la blockchain et consacrée au mariage avec les autres composantes des Deep Tech : la BI, et la cyber sécurité, afin de concrétiser une approche souvent théorique ou trop peu approfondie. Plus ou moins longues, ces formations seront dispensées par les propres experts de The Blockchain Group et des intervenants externes. Les personnes participantes aux formations travailleront sur des projets en cours de réalisation ou encore en phase de conception. L'unique objectif est la montée en compétence technique et opérationnelle.

La recherche. The Blockchain Group dispose déjà d'un labo de R&B (Recherche & Business), mais le groupe souhaite aller plus loin dans l'expérimentation. Il accueillera des doctorants et des post doc pour confronter leurs recherches et leurs idées à la réalité ou encore explorer de nouveaux champs des possibles.

Le mentoring, se traduira par l'accompagnement d'une dizaine de start-up en phase de pré-amorçage, évoluant dans l'univers de la Deep Tech. The Blockchain Group leur partagera ses ressources en fonction de leurs besoins : en communication, en RH, en technologie, en marketing, en finance, en stratégie... Ce programme de service for equity démarrera en septembre 2021. Un échange gagnant-gagnant, qui va permettre d'accélérer les projets prometteurs de jeunes entrepreneurs motivés par ce regard extérieur et expert.

Avec ce lancement majeur, The Blockchain Group se positionne encore plus fortement au coeur de l'écosystème d'innovation de la Deep Tech. The Blockchain Camp accueillera dès septembre, dans ses bureaux de Paris et Barcelone, ses premières start-up, sélectionnées par un jury d'experts, et les premières personnes en formation.

"The Blockchain Camp offre une formidable opportunité aux innovateurs de demain de formaliser et de peaufiner leur projet avant la phase d'amorçage, en profitant de l'accompagnement bienveillant d'un spécialiste du sujet. Au-delà, cette initiative est pour nous l'occasion de nous constituer un vivier riche de futurs collaborateurs, partenaires technologiques ou business innovants, voire, demain, de nouvelles filiales. Dès l'année prochaine, nous souhaitons d'ailleurs investir directement, à hauteur de 4 à 5 millions, dans les projets qui nous sembleront les plus prometteurs", s'enthousiasme Xavier Latil, CEO de The Blockchain Group.