The Blockchain Group lance sa plateforme de tokenisation

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — The Blockchain Group, à travers sa filiale The Blockchain xdev, société de service et de technologie blockchain, lance officiellement une plateforme de tokenisation dans le cadre du lancement du fond d'investissement 21 Content Ventures de son partenaire Logical Pictures, une solution clés en main permettant à des émetteurs de créer et gérer des actifs digitaux de manière intuitive et sécurisée.

Basée sur le protocole Tezos, la plateforme intègre l'ensemble des fonctionnalités nécessaire à l'émission et la gestion d'un actif digital. La plateforme de The Blockchain xdev, auditée par les experts de PWC, intègre notamment les plus hauts standards de sécurité afin d'assurer la conservation d'actifs pour ses clients.

Par ailleurs, les équipes de The Blockchain Xdev, en collaboration étroite avec ses partenaires BNP Paribas et Logical Pictures, ont développé un onboarding fluide et intuitif facilitant la souscription des investisseurs sur la plateforme. Logical Pictures a choisi la plateforme de Blockchain Xdev pour le lancement de son fonds 21 Content Ventures, avec un objectif de levée de 100 ME.