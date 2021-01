The Blockchain Group et One Experience s'associent dans la "tokenisation"

(Boursier.com) — The Blockchain Group et One Experience viennent de signer un contrat portant sur l'utilisation de la plateforme de tokenisation de la première. One Experience ambitionne ainsi de porter son portefeuille d'actifs immobiliers de 15 à 100 millions d'euros en 5 ans et pour accompagner cette croissance, la société va lancer la première plateforme française d'investissements fonciers en dual token security tokens, et utility token en se basant sur la plateforme de tokenisation développée par The Blockchain Group.