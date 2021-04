The Blockchain Group entre dans les NFTs et le social gaming avec Give Nation aux États-Unis

(Boursier.com) — Au travers de sa nouvelle plate-forme NFT (Non-Fungible Token), The Blockchain Group accompagne en ce début d'année le lancement de C.A.P.E.S : un jeu de cartes, à la fois physique et virtuel, dans la pure tradition de l'Heroic Fantasy. Destiné aux enfants dès 9 ans, celui-ci a été conçu à l'initiative du français Arnaud Saint-Paul dans le cadre de son projet "Give Nation", dont la mission est d'inculquer une culture financière altruiste dès le plus jeune âge. Cette initiative sociale et solidaire trouve aujourd'hui un nouveau relai avec C.A.P.E.S, qui profite pleinement de la technologie NFT pour réinventer le social gaming.

Entrepreneur social et grand technophile, expert de la blockchain et des questions sociales, Arnaud Saint-Paul a développé en 2017 un monde pour les enfants, Give Nation. À la fois plate-forme et application, présenté comme "un laboratoire de capitalisme conscient", ce projet a pour objectif de permettre à l'enfant d'intégrer la notion d'impact dans sa relation à l'argent. Dans ce programme, le "Give Coin" fait office d'argent de poche, que l'enfant peut collecter de différentes manières et dépenser en investissant dans des initiatives sociales, responsables ou solidaires. Les transactions sont, quant à elles, réalisées et sécurisées dans la blockchain.

Cette initiative s'étend aujourd'hui autour du lancement de C.A.P.E.S (Collective Association of Power Enabled Society), un jeu de cartes unique dans l'univers du social gaming qui, grâce à la technologie NFT, permet de créer un environnement favorisant la collaboration et l'altruisme à travers le monde.

Pour réussir ce nouveau pari, Give Nation s'est rapproché de The Blockchain Group, au travers de sa filiale Xdev Tech, société qui développe et édite des plateformes BaaS (Blockchain as a Service). En étroite collaboration, The Blockchain Group va déployer une solution NFT de dernière génération basée sur le protocole Tezos.

Dans le monde "réel", C.A.P.E.S se joue comme n'importe quel jeu d'Heroic Fantasy, mais il prend une autre dimension une fois transposé sur l'application. Les cartes physiques sont virtualisées sous forme de Non-Fungible Tokens ou NFT, gérés via la nouvelle plate-forme NFT de The Blockchain XDEV développée sur Tezos. Ces jetons uniques et non échangeables donnent un droit de propriété sur la carte et leur valeur varie en fonction du nombre d'impressions initiales. Ainsi, plus la carte est rare, plus elle est amenée à prendre de la valeur.

Certaines seront d'ailleurs exclusives, créées par des artistes et influenceurs, puis vendues lors de rendez-vous trimestriels. D'autres seront l'objet de récompenses pour les joueurs qui parviendront à résoudre les challenges écoresponsables proposés dans C.A.P.E.S. autour de la pauvreté, de la pollution ou encore de la biodiversité. Débloquée à l'issue de ces missions virtuelles et toujours collectives, une partie de leur valeur sera reversée sous forme de dons à des associations intervenant dans le monde réel sur la problématique résolue par les joueurs.

"Les joueurs de C.A.P.E.S vont avoir un réel impact sur le monde. En s'unissant au-delà des frontières, ils seront amenés à résoudre des défis, qui se concluront par des dons à des associations agissant pour un monde meilleur. La blockchain et aujourd'hui les NFT représentent une opportunité unique de développer de nouvelles approches autour de l'écoresponsabilité. Nous avions besoin d'un partenaire technologique solide et innovant pour rendre ce projet possible et c'est ce que nous avons trouvé avec The Blockchain XDEV. Ensemble, nous allons donner la capacité à la nouvelle génération d'avoir un impact réellement positif sur le monde", s'enthousiasme Arnaud Saint-Paul, fondateur de Give Nation et C.A.P.E.S.

"Nous sommes enchantés de collaborer avec Give Nation sur ce beau projet, qui est sans doute l'un des plus altruistes et des plus enthousiasmants jamais créé dans la Blockchain. Nous ne pouvions pas rêver meilleure première application pour notre nouvelle plateforme NFT. Utiliser cette technologie pour améliorer le monde est parfaitement en ligne avec notre raison d'être et celle de Tezos. C'est une belle aventure qui commence", confirme Xavier Latil, CEO de The Blockchain Group.