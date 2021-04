The Blockchain Group : EBITDA proforma de 2,6 ME

(Boursier.com) — The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialisée en conseil technologique et marketing dans la Blockchain, publie ses résultats de l'année 2020. Après avoir acquis Iorga Group et BountySource au cours de l'exercice 2020, le groupe affiche croissance, rentabilité et poursuit son développement avec les acquisitions de Trimane et S2M intervenues au premier trimestre 2021.

Le Chiffre d'Affaires consolidé pro-forma de The Blockchain Group au 31 décembre 2020, post acquisition 2021 (Trimane et S2M en début d'année 2021, pour renforcer les solutions technologiques du Groupe), complété de la 'R&D' capitalisée, s'établissent à 25,6 ME, contre 26,8 ME pour la même période au 31 décembre 2019. Ainsi le Groupe a maintenu son niveau d'activité malgré la crise sanitaire, liée à la COVID-19, tout en renforçant ses investissements autour de ses plateformes et produits.

Dans le même temps, le groupe enregistre une très nette amélioration de l'EBITDA qui s'est établi à 2,6 ME en 2020 (+898 KE par rapport à N-1) et représente 10,3% du Chiffre d'Affaires contre 6,5% à l'issue de l'exercice précédent.

Xavier Latil, PDG de The Blockchain Group, commente : "L'année 2020 a marqué un tournant pour nous que ce soit en termes de taille ou de traction business. En effet, outre notre croissance nous avons observé que nos clients passaient de l'expérimentation à l'industrialisation. La blockchain est en train de s'institutionnaliser. Phénomène que nous rencontrons également sur les cryptos actifs."

The Blockchain Xdev, filiale technologique de conseil et services pour l'accompagnement des entreprises dans l'intégration de la technologie Blockchain et éditeur de solutions BaaS, a rencontré une forte traction avec une hausse de son Chiffre d'Affaires de +43,9%, passant de 918 KE en 2019 à 1.321 KE en 2020. Elle a en effet poursuivi le développement de ses plateformes, dans le cadre d'une stratégie Groupe ambitieuse, renforcée par les acquisitions de Trimane et de S2M début 2021 (effectives à compter du 1er février 2021).

Iorga Group, moins d'un an après son intégration, effective au 1er mai 2020, est redevenu rentable avec un EBITDA de 617 KE (contre des perte en 2019), et contribue activement à la politique d'investissement du Groupe, et plus particulièrement au développement des produits de The Blockchain Xdev.

Shopbot en 2020, maintien son activité, qui ne représente désormais que 5% du nouvel ensemble, tourné vers les Deep Tech.

Au 31/12/2020, le périmètre constant, pris sur une période de 12 mois pour l'ensemble des entités (dont les acquisitions 2020), présente un Chiffre d'Affaires et des Produits d'Exploitation de 12,9 ME, relativement stables par rapport à l'exercice précédent.

L'EBIDTA du périmètre constant s'établit à 870 KE, une hausse principalement portée par une politique ferme de redressement appliquée dès le mois de mai 2020 chez Iorga Group, permettant à ce dernier d'afficher un EBITDA 2020 de 559 KE, en nette progression par rapport à 2019.

Le résultat net consolidé des sociétés intégrées, avant amortissement des écarts d'acquisitions en 2020, est de 1.560 KE, en raison notamment de la signature d'un protocole d'abandon par la BPI, pour une part majeure, de la dette que le groupe avait souscrite il y a presque 10 ans. Ce protocole est accompagné d'engagements du Groupe avec une clause d'excess cash-flow sur l'ancien périmètre, jusqu'en 2024. Cela permet ainsi de finaliser la restructuration du groupe initiée en 2018 avec le changement de direction. Dès lors, le résultat net consolidé est en croissance sur l'année 2020 pour s'établir 942 KE.

Xavier Latil, Directeur général, commente : "La croissance soutenue de The Blockchain Group au cours de l'exercice 2020 est le résultat des efforts de l'ensemble des équipes, des effets de synergies entre les entités du Groupe et d'une stratégie de croissance ciblée autour de la technologie. Ainsi, les investissements effectués sur nos plateformes Blockchain as a Service portent leurs fruits, dans un contexte de pandémie mondiale de la COVID-19, qui n'a impacté que très faiblement nos activités, et le Groupe maintient ses objectifs de croissance".