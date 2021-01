The Blockchain Group : double acquisition

(Boursier.com) — The Blockchain Group poursuit ses opérations de croissance externe : après l'ESN Iorga-Group et la société américaine BountySource, c'est au tour du Groupe Trimane, expert de la Data Intelligence et de S2M agence mondiale de marketing dans les deep tech de rejoindre le groupe.

Grâce à ces nouvelles acquisitions, The Blockchain Group continue d'étoffer son spectre d'expertises et de l'étendre sur l'ensemble de la chaine de valeur de la Blockchain. Ces acquisitions faites sur fonds propres donnent naissance à un groupe de 230 consultants et ingénieurs.