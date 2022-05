The Blockchain Group dégage un Ebitda pro-forma de 2,3 ME

(Boursier.com) — The Blockchain Group annonce un chiffre d'affaires consolidé pro-forma de 28,1 ME et un Ebitda de 2,3 ME.

Le Chiffre d'Affaires consolidé pro-forma de The Blockchain Group au 31 décembre, post acquisition 2021 (Trimane et S2M en début d'année 2021, pour renforcer les solutions technologiques du Groupe), complété de la R&D capitalisée, s'établissent à 28,1 ME contre 25,6 ME pour la même période au 31 décembre 2020, soit une croissance de plus de 10%.