The Blockchain Group cote sa filiale Eniblock sur Euronext Growth

(Boursier.com) — The Blockchain Group annonce l'admission par voie de cotation directe des actions de sa filiale Eniblock, plateforme SaaS dédiée à la technologie blockchain, sur le marché Euronext Growth Paris.

Créée en 2019, Eniblock a développé une plate-forme logicielle tout-en-un (tokenisation, conservation, workflow, paiement et conformité), qui propose ses services aux acteurs souhaitant proposer une offre d'actifs numériques de divers secteurs, quel que soit l'actif ou la blockchain. Elle présente un seul produit pour créer, gérer et héberger une solution d'actifs numériques sur une infrastructure hébergée dans le cloud.

L'objectif de cette admission sur le marché Euronext Growth Paris est de permettre à Eniblock de bénéficier d'une visibilité auprès des investisseurs et d'être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire adapté à sa taille et son projet de développement.

La cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris s'effectuera dans le cadre d'une procédure de cotation directe à la suite d'un placement privé d'un montant de 2,52 ME. La première cotation est prévue le 20 septembre.

À la suite des opérations d'augmentation de capital, The Blockchain Group détient 52,05% du capital et des droits de vote d'Eniblock et entend conserver son rôle d'actionnaire majoritaire.