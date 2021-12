The Blockchain Group accompagne The Sandbox dans le développement de son Métavers

(Boursier.com) — The Sandbox, "futur géant du Métavers", fait appel à l'expertise de The Blockchain Xdev, entité de services et de technologie de The Blockchain Group, pour accélérer l'intégration de la technologie Blockchain et des mécanismes de DeFi (Finance Décentralisé) au sein de leur plateforme.

Les équipes ont notamment assuré la migration sur le Layer 2 de Polygon, une technologie Blockchain plus performante et consommant jusqu'à 100X moins d'énergie que Ethereum.

Lancée en 2012, par les français Arthur Madrid et Sébastien Borget, The Sandbox est une plateforme de jeu communautaire où les joueurs peuvent créer une expérience de jeu et la monétiser avec des NFT (Non Fungible Token).

Le métaverse de The Sandbox, entièrement décentralisé (Blockchain Ethereum), a réalisé, il y a encore quelques semaines, une levée de fonds record de 93 millions d'euros.

Migration sur le Layer 2 Polygon : 1ère étape d'une collaboration stratégique

Afin de répondre aux enjeux de performance actuels de sa plateforme et de les accompagner dans l'intégration de mécanismes de DeFi, The Sandbox a fait appel à The Blockchain Xdev, leader en France dans le développement de solutions Blockchain pour ses clients.

Cette collaboration, initiée en début d'année, montre aujourd'hui ses premiers résultats avec le lancement le 16 décembre dernier du nouveau programme de staking du SAND sur le Layer 2 de Polygon. Jusqu'à 100 fois plus économe en énergie qu'Ethereum, l'intégration de Polygon réduit par ailleurs significativement les frais de transaction sur la plateforme de The SandBox.

Les équipes The Blockchain Xdev et The SandBox poursuivront leur collaboration en 2022 dans l'objectif de valoriser les différents token (SAND, LAND etc.) à travers notamment l'intégration de nouveaux protocoles de DeFi.

Sébastien Borget, Co-Founder et COO de The Sandbox a déclaré : "Nous sommes heureux d'avoir officiellement ouvert le programme de staking SAND/MATIC LP sur le layer 2 de Polygon, comme première étape de notre stratégie visant à migrer tous les tokens et NFTs sur The Sandbox vers le layer 2. L'équipe de The Blockchain Group a collaboré avec nous dès le premier jour sur ce projet et a participé pleinement au développement des ponts et des mises à jour de contrats nécessaires à cette migration."