The Blockchain Group : 8% de croissance de l'activité au 1er semestre

(Boursier.com) — The Blockchain Group a réalisé, au 1er semestre 2022, un chiffre d'affaires et des autres produits pour 14,8 millions d'euros, en croissance de +8% par rapport au 1er semestre proforma de l'exercice précédent (13,7 ME). Cette progression a été portée par la bonne orientation de l'offre globale couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur d'un projet Blockchain et par les intégrations réussies des acquisitions porteuses de nouvelles synergies.

"Ce 1er semestre 2022 témoigne de la réussite des équipes et du management de The Blockchain Group dans l'intégration des entités acquises, qui ont pleinement contribué au développement de la plateforme Eniblock. Le second semestre accentuera cette dynamique avec un focus sur la commercialisation de la plateforme Eniblock qui a d'ores et déjà atteint ses objectifs de nombre de clients 2022 en un semestre. Cette période sera également tournée vers le renforcement de la R&D dans le quantique et le machine learning, pour accroître la proposition de valeur apportée aux clients et assurer la montée en puissance de nos offres", commente Xavier Latil, Président Directeur Général de The Blockchain Group.