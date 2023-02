The Blockchain : croissance annuelle de 6%

(Boursier.com) — The Blockchain Group a réalisé au cours de l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 29,8 ME, en croissance de 6% par rapport à l'activité proforma de l'exercice précédent.

Cette progression a été portée par la bonne orientation de l'offre globale couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur d'un projet Blockchain et par les synergies qui se sont développées.

Le groupe a lancé au dernier trimestre 2022 un programme de rationalisation, de synergies des coûts, représentant plus de 2 ME, et qui vise à augmenter fortement la rentabilité du groupe pour l'exercice 2023.

L'année 2023 devrait marquer une croissance plus élevée de l'activité, notamment avec la réallocation des ressources affectées en 2022 aux développements produits.