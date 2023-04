The Azur Selection : Azur Boutique Hôtel a presque doublé son chiffre d'affaires hébergement et son chiffre d'affaires total en 2022

(Boursier.com) — The Azur Selection, société hôtelière grecque récemment cotée sur le marché Euronext Access + à Paris, annonce que Azur Boutique Hôtel, géré et exploité par Azur Selection S.A., a presque doublé son chiffre d'affaires provenant de l'hébergement et son chiffre d'affaires total en 2022 par rapport à 2021 pour atteindre 2,2 millions d'euros de revenus.

Pour l'année 2022, l'hôtel Azur Boutique a enregistré des chiffres supérieurs aux prévisions pour tous les indicateurs de performance hôtelière, tels que le nombre de nuits d'occupation des chambres (+13%), l'occupation moyenne (+14%) et l'ADR (+29%), avec une croissance du chiffre d'affaires total de l'hôtel de +46% par rapport aux prévisions et de +100% par rapport à 2021.

L'hôtel Azur Boutique a de bonnes perspectives de croissance pour 2023 avec une croissance de 13% du taux d'occupation au premier trimestre de l'année par rapport au premier trimestre de 2022 et une croissance de 30% du chiffre d'affaires total de l'hôtel pour la même période.