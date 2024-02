(Boursier.com) — The Azur Selection annonce son arrivée sur le marché français de l'hôtellerie avec l'acquisition de trois hôtels prestigieux situés au centre de Cannes.

La société a signé un accord en vue d'acquérir 100% du capital social de Hôtels du Groupe Boucau, une entreprise bien établie et reconnue pour la qualité de ses offres hôtelières.

Cette initiative stratégique marque l'expansion de The Azur Selection au-delà de la Grèce, où elle a déjà connu une croissance rapide et un grand succès. À travers cette acquisition, The Azur Selection a l'ambition d'établir une présence forte en France, destination mondialement renommée pour le luxe et l'hôtellerie.

Cette acquisition sera notamment financée par un prêt bancaire, soulignant la confiance des institutions financières dans le potentiel de croissance et la valeur d'investissement de The Azur Selection.

Georges Arvanitakis, président de The Azur Selection, commente : "Nous franchissons une étape importante dans le parcours de croissance de notre entreprise en nous apprêtant à acquérir trois hôtels prestigieux à Cannes. Cette acquisition est parfaitement en phase avec notre volonté d'offrir des expériences inégalées et de créer des souvenirs durables pour nos clients."