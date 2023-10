The Azur Selection affiche 3 ME de perte semestrielle

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, dans un contexte où les événements internationaux sont venus ralentir le rythme de la reprise du tourisme après la pandémie de Covid-19, The Azur Selection a réalisé un chiffre d'affaires de 1,77 million d'euros (2,04 ME au cours du semestre de l'exercice précédent).

L'Ebitda est positif de +230 kE grâce à la bonne tenue des dépenses d'activité et des frais généraux.

La perte opérationnelle ressort à -5 ME principalement sous l'effet d'une moins-value liée à la cession de la filiale AS Resorts, porteuse d'un projet de construction d'un hôtel cinq étoiles sur la plage d'Agios Stefanos à Mykonos.

The Azur Selection a en effet choisi de ne pas développer ce projet pour un ensemble de raisons :

la hausse actuelle des taux d'intérêt qui augmentait le coût prévu de financement du projet reposant à 60% sur la dette ;

- la flambée des matériaux de construction sur les deux dernières années qui vient impacter la rentabilité du projet telle qu'envisagée par le plan d'affaires initial ;

- un changement des règles de construction sur l'île de Mykonos retardant la finalisation du projet et la génération des premiers cash-flows.

Grâce à la cession d'AS Resorts, The Azur Selection enregistre un produit d'impôt de 1,28 ME expliquant le passage d'un résultat avant impôt de -5,08 ME à un résultat net de -3,80 ME.

Cette opération impacte également positivement les flux de trésorerie, avec la génération d'un cash-flow libre de 1,34 ME qui porte la position de trésorerie à 1,09 ME, malgré un décaissement lié au remboursement d'obligations au titre de contrats de location-financement.

En ce qui concerne le bilan, le ratio actifs non courants sur le total des actifs est de 69% au 30 juin 2023 (82% au 31 décembre 2022).

Démarrage de la construction du complexe 5 étoiles au Péloponnèse

The Azur Selection a initié les travaux préliminaires en vue de la construction de son complexe hôtelier de 300 chambres avec une gamme étendue d'installations, sur son site côtier situé entre Patras et Aigio dans la région du Péloponnèse.

Le planning de ce projet, baptisé "Mare Terra", prévoit un début des travaux fin 2024 et un démarrage de l'exploitation autour du second semestre 2026. L'investissement est estimé à 40 ME.