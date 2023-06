Thales voit plus grand

(Boursier.com) — Tesserent et Thales ont annoncé la signature d'un protocole d'accord ferme, aux termes duquel Thales propose d'acquérir 100% des actions de la société australienne pour 13 centimes de dollars australiens en numéraire par action ordinaire, ce qui valorise les capitaux propres de Tesserent à 176 millions de dollars australiens (environ 107 millions d'euros).

Tesserent affiche un chiffre d'affaires 2022 d'environ 110 millions d'euros (185 millions de dollars australiens) pour 500 collaborateurs répartis sur 9 sites. Tesserent continuera à être connu sous son nom propre et son identité visuelle sera complétée de la signature "Cyber Solutions by Thales". Il deviendra la principale offre de cybersécurité de Thales en Australie et en Nouvelle-Zélande. Avec un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros dans la cybersécurité en 2022, Thales est déjà un leader mondial dans ce domaine.

Thales monte ce mardi de 0,8% à 132,45 euros en bourse de Paris, alors que Morgan Stanley a entamé le suivi du dossier avec une recommandation à "surpondérer". Les prises de commandes du groupe ressortent à 3,42 milliards d'euros, grâce notamment au secteur Défense et Sécurité, qui a fait part d'une croissance organique de 31% lors des trois premiers mois de l'année. Thales a confirmé par ailleurs l'ensemble de ses objectifs annuels, notamment une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 4% et 7%, une marge d'Ebit comprise entre 11,5% et 11,8% et un ratio des prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires supérieur à 1...