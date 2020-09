Thales : Vocalpro est certifié NF 399

Thales : Vocalpro est certifié NF 399









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Désormais , les enregistreurs de données vocales des acteurs de la sécurité civile et du secours à personne sont soumis à des obligations d'interopérabilité, exigées par l'Etat français. Il s'agit d'un ensemble de protocoles que les éditeurs doivent intégrer dans leurs logiciels, de manière à faciliter la communication des systèmes.

La version 2.1 de Vocalpro de Thales répond bien à ces exigences. Il propose à l'opérateur la réécoute immédiate d'un appel téléphonique, et évite donc de faire répéter l'interlocuteur, souvent en situation de stress ou pouvant avoir du mal à s'exprimer. L'identification et la classification des appels reçus aident à la réorganisation des équipes afin de gagner en efficacité. En analysant les communications reçues, un centre d'appel des Pompiers (SDIS) peut par exemple faire évoluer ses procédures et classifier ses appels. Il peut également gagner en efficacité dans le traitement des appels en anticipant les catégories d'appels. Par exemple, une équipe peut être dédiée à la réception des appels COVID-19, une autre pour la prise en charge des urgences immédiates...

Rappelons que Disneyland, la SNCF, le SAMU, les centres d'appels départementaux des Pompiers, le porte-avions Charles de Gaulle, ADP ou encore la Banque Rothschild-Martin Morel utilisent déjà la solution Vocalpro de Thales pour enregistrer les appels reçus. Déposé à l'Afnor, le certificat NF 399 est un garant de la qualité et de la constance de fabrication.