Thales : vive hausse, broker en soutien

Crédit photo © Thales

(Boursier.com) — Dans les premières positions du CAC40, Thales s'adjuge plus de 3% à 75,7 euros en fin de matinée. Le flux acheteur sur le groupe d'électronique spécialisé dans l'aérospatiale et la défense est alimenté par une note d'Exane BNP Paribas qui est passé à 'surperformer' sur le dossier avec une cible rehaussée de 75 à 97 euros. La valeur est plébiscitée par les analystes puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 13 sont à l''achat', 5 à 'conserver' et aucun à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 87,18 euros.