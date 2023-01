Thales va rénover l'avionique des CN-235 de l'armée de l'Air et de l'Espace

(Boursier.com) — Dans le cadre de la rénovation des moyens aériens de l'armée française, le Groupement Momentané d'Entreprises (GME) constitué par Sabena technics et Thales s'est vu notifier par la Direction générale de l'armement (DGA) la rénovation de l'avionique des CN-235 de l'armée de l'Air et de l'Espace.

Les 27 CN-235 seront équipés d'une avionique moderne permettant une insertion sans contrainte dans la circulation aérienne générale, une amélioration significative des opérations tactiques et de service public et une plus grande disponibilité de la flotte dont la durée de vie opérationnelle sera étendue au-delà de 2040. Les premiers CN-235 rénovés entreront en opération au sein des forces armées à partir de 2027.

Effectuant des missions tactiques de largage de parachutistes ou de matériel, mais aussi des missions de service public, notamment dans le cadre d'évacuations médicales, l'avion tactique est appelé à être déployé rapidement sur les théâtres d'opérations. Intuitive et adaptée aux normes du "ciel unique européen", la nouvelle avionique permettra aux forces armées françaises de s'insérer sans restriction dans la circulation aérienne générale et de mener à bien leurs missions dans des délais restreints. La fiabilité accrue des nouveaux équipements à bord garantira également une plus grande disponibilité de la flotte et prolongera sa durée de vie au-delà de 2040.

En tant que mandataire du groupement, Sabena technics concevra et réalisera les modifications mécaniques et électriques des avions, l'intégration des équipements avioniques à bord ainsi que la certification de type supplémentaire et la qualification militaire des avions rénovés. Thales fournira, en plus des récepteurs GPS TopStarC et des systèmes de navigation inertielle, une avionique de dernière génération, déclinée de la suite TopDeck qui équipe notamment les avions de transport de passagers ATR 72-600. Dans le cadre de cette modernisation, les avions CN-235 bénéficieront également de la dernière génération de radioaltimètres de Thales, immunes aux interférences 5G, afin d'assurer une navigation performante et sécurisée.

Les sites Thales de Bordeaux, Brive, Châtellerault, Toulouse, Valence et Vendôme, ainsi que celui de Sabena technics à Dinard contribueront à la modernisation de la flotte des CN-235 de l'armée de l'Air et de l'Espace