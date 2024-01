Thales va renforcer les opérations de contrebatterie de la Lituanie

(Boursier.com) — L 'Agence lituanienne d'acquisition de matériels militaires (DMA) a signé un accord avec l'agence d'acquisition néerlandaise Commit (Commando Materiaal & IT ) pour l'achat de radars compacts Ground Master 200 Multi Mission (GM200 MM/C) produits par Thales.

Conçu pour relever les nouveaux défis opérationnels, le GM200 MM/C permet la détection, le suivi et la classification de toutes les menaces actuelles et futures, y compris les drones. Il apporte à l'opérateur un temps sur cible (TOT, Time-on-Target) plus important pour recueillir, au moyen de la technologie nouvelle génération 4D AESA (Active Electronically Scanned Array - antenne active à balayage électronique), le maximum d'informations sur les menaces entrantes. Le système détecte, suit et classifie automatiquement les avions, missiles, hélicoptères, drones multiples et tirs de roquettes, artillerie et mortiers. Il est particulièrement adapté à la localisation des systèmes d'armes et à la défense aérienne. Cyber sécurisé dès sa conception, le radar GM200 MM/C bénéficie des dernières technologies logicielles permettant des mises à niveau et évolutions capacitaires afin d'appréhender l'évolution des menaces et doctrines militaires. Compact, il permet une grande adaptabilité, à la fois utilisable comme système fixe et mobile, rapidement, en fonction de la situation et sur tout type de plateforme. Le partenaire lituanien ELSIS soutiendra Thales sur ce projet, en contribuant à l'intégration sur le véhicule.

Rappelons que la gamme Ground Master 200 Multi Mission (GM200 MM) est la nouvelle génération de radars sol à moyenne portée de Thales. Elle s'inscrit dans la lignée de la famille 4D AESA. Elle bénéficie de la technologie des systèmes GM200 et NS100/200.