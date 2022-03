Thales va remplacer le système de sureté de ProRail aux Pays-Bas

(Boursier.com) — Thales a été sélectionné par ProRail pour remplacer son système de sureté actuel par un nouveau système de sureté central (CSS) sur le réseau ferroviaire néerlandais. Le contrat a une durée maximale de 37 ans et une valeur de 420 millions d'euros, dont une part importante est consacrée à l'innovation.

Le CSS est piloté par logiciel et permet de passer de l'analogique au numérique. Le CSS contrôle la sureté du chemin de fer de manière centralisée depuis les centres de données de ProRail. Actuellement, cette activité est encore assurée par des signaux le long des voies. Le passage à une solution numérique améliorera considérablement la maintenabilité et l'évolutivité du réseau ferroviaire. Le système sera continuellement amélioré au cours de son implémentation afin de continuer à répondre à l'évolution des exigences du marché et de tirer parti des nouvelles opportunités.

ProRail a sélectionné Thales près de deux ans après la publication de l'appel d'offres pour le CSS. Le CSS joue un rôle central dans la réalisation des objectifs de l'ERTMS. "Par conséquent, le nouveau CSS augmentera la sureté et la capacité des trains afin de répondre à la croissance future du transport de marchandises et de passagers. Voyager en train en Europe deviendra également beaucoup plus facile et donc plus attrayant" conclut le groupe.