Thales va recruter 12 000 personnes dans le monde en 2023

(Boursier.com) — Thales poursuit ses recrutements en 2023, après déjà une année record en 2022. Le groupe d'électronique de défense prévoit de recruter plus de 12.000 collaborateurs pour soutenir sa forte dynamique de croissance dans ses trois secteurs d'activité : Aérospatial, Défense et Sécurité et Identité et Sécurité Numérique.

Le Groupe embauche partout dans le monde, avec notamment 5.500 recrutements prévus en France, 1.050 au Royaume-Uni, 600 en Australie, 550 en Inde et 540 aux Etats-Unis.

Ces perspectives d'embauches font suite à un nombre record de 11.500 recrutements en 2022, en augmentation de 50% par rapport à 2021. Durant les 8 dernières années, de 2015 à 2022, Thales a embauché au moins 5.000 personnes par an.

Thales recrute des profils variés, à la fois en R&D et dans l'industrie. En Recherche et Développement (40% des embauches), Thales recrute sur des postes en ingénierie logicielle et systèmes, cybersécurité, intelligence artificielle... Dans l'Industrie (20% des recrutements), Thales embauche sur des postes en chaîne d'approvisionnement, production électronique, production mécanique...

Dans ce contexte, Thales se mobilise pour plus de mixité de ses équipes. En 2022, les femmes ont représenté 32% des recrutements dans le monde. Elles représentent 27% de l'effectif mondial du Groupe (23,8% en 2018).

Thales va aussi accorder une attention particulière au recrutement d'apprentis et de stagiaires, notamment en France, où le Groupe va embaucher en 2023 près de 4.000 étudiants, en plus des 5.500 embauches prévues dans l'Hexagone. Il s'agit, pour ces jeunes, d'un véritable tremplin vers l'emploi puisque chaque année, en France, environ 40% des stagiaires et alternants sont recrutés en CDD/CDI dans l'ingénierie.