Thales va moderniser les systèmes de surveillance radar de trois aéroports coréens

(Boursier.com) — Au 2e trimestre 2021, en Corée du Sud, le transport aérien intérieur a surpassé les niveaux pré-pandémie. En effet, face aux restrictions sur les déplacements internationaux, les habitants ont voyagé en plus grand nombre à l'intérieur du pays. Avec ce rebond du trafic aérien national, la société Korea Airports Corporation (KAC) vient d'attribuer un contrat au consortium formé par Thales et Hanjin Information Systems and Telecommunications (HIST). L'objectif est de fournir 3 systèmes radar de nouvelle génération pour la surveillance de l'aéroport international de Muan et des aéroports d'Ulsan et de Yeosu, situés dans l'extrême sud du pays.

Ces systèmes radar comprennent les toutes dernières versions des radars primaires STAR NG de Thales et des radars secondaires RSM NG, pour une performance de détection, une fiabilité et une cybersécurité au plus haut niveau, de façon à répondre aux besoins des aéroports en termes de surveillance. Dans le cadre de ce contrat, Thales fournira les radars, se chargera de leur installation. Le groupe français formera les équipes KAC en usine et sur site pour la maintenance et le support des radars et de l'équipement associé. HIST fournira l'infrastructure réseau, les liaisons de communication, le support de l'installation, et assurera la gestion du projet.

La mise à niveau des systèmes Thales, installés dans ces trois aéroports au début des années 2000, devrait s'achever d'ici 2024.