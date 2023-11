Thales va moderniser le système billettique de Taipei Rapid Transit Corporation

(Boursier.com) — Thales vient de remporter le contrat de modernisation du système billettique de l'entreprise publique Taipei Rapid Transit Corporation. Celle-ci gère le Taipei Mass Rapid Transit, également appelé Metro Taipei. Ce métro, le premier de Taïwan, dessert les villes de Taipei et New Taipei.

La municipalité de Taipei a mis en place une politique ambitieuse en matière de paiement électronique : proposer aux usagers du métro, en plus du système actuel de carte à réserve d'argent, diverses options de paiement sans contact. L'idée est de faciliter les quelques deux millions de transactions effectuées chaque jour et améliorer l'expérience voyageur grâce à une solution pratique et simple.

Thales et son principal partenaire MiTAC Information Technology Corp. vont s'atteler ensemble à la conception et à la mise en oeuvre d'un système billettique plus moderne, ainsi qu'à la remise en état des équipements de perception automatique des tarifs (Automatic Fare Collection - AFC) existants. Les 2 partenaires vont déployer des options de paiement électronique multiple dans 120 stations. Le nouveau système intégrera le règlement des titres de transport par cartes EMV, notamment VISA, MasterCard, American Express et JCB, ainsi que par QR code tel que TRTC SJQR et autres QR codes tiers (LinePay Money Transit QR, EasyCard Transit QR, iCash Transit QR). Actuellement, les seules options disponibles sont les jetons/tickets sans contact délivrés aux guichets ou par les distributeurs automatiques, et les cartes sans contact à réserve d'argent (Easycard, iCash et iPass).