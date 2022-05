Thales va moderniser le réseau ferroviaire néerlandais

(Boursier.com) — Après le contrat de 2021 sur le système de comptage d'essieux, ProRail renouvelle sa confiance à Thales en lui attribuant le contrat ERTMS. Le gestionnaire public a en effet choisi Thales pour remplacer le système actuel par un nouveau système de sécurité central (Central Safety System) sur le réseau ferroviaire néerlandais.

Le contrat porte sur 37 ans maximum, et a une valeur de 420 millions d'euros, dont une part importante consacrée à l'innovation.

L'objectif est de renforcer la sûreté et la durabilité du réseau ferroviaire aux Pays-Bas.

L'ERTMS (European Rail Traffic Management System) est un système européen de gestion du trafic ferriviaire, qui assure l'interopérabilité des systèmes ferroviaires nationaux. Il permet de réduire les coûts d'achat et de maintenance des systèmes de signalisation, mais aussi d'augmenter la vitesse des trains, les capacités des infrastructures et la sûreté du transport ferroviaire.

Le système de sécurité central (ou CSS pour Central Safety System), piloté par logiciel, facilite le passage de l'analogique au numérique. Le CSS contrôle la sûreté ferroviaire de manière centralisée, depuis les centres de données ProRail. Aujourd'hui encore, cette activité est assurée par des signaux le long des voies, mais l'adoption d'une solution numérique améliorera considérablement la maintenabilité et l'évolutivité du réseau. Le système sera perfectionné en continu durant sa mise en oeuvre pour répondre à l'évolution des exigences du marché et tirer parti des nouvelles opportunités.

Dans le cadre de cette collaboration entre ProRail et Thales, le groupe français fournira le système de sécurité central et un ensemble d'outils numériques aux sociétés d'ingénierie des Pays-Bas. Elles seront chargées de la configuration du système avec les données spécifiques au site. Les sous-traitants de ProRail installeront les "contrôleurs d'objets" (object controllers) qui commandent les éléments tels que les signaux et les aiguillages dans les postes de commande le long de la voie et assureront la maintenance pendant toute la durée du projet.

Le contrat est conçu autour des différentes phases du cycle de vie du système. La première concerne la conception et le développement, qui incluent la mise au point du CSS, son intégration et la formation. La 2e phase correspond au déploiement complet, comprenant outre le déploiement même, l'approbation de la ligne-pilote et du corridor 1, le transfert de connaissances aux entreprises d'ingénierie et, bien sûr, la fourniture du matériel et des prestations de services pour toutes les lignes.

La phase finale couvre 25 ans de maintenance après la mise en service du dernier corridor.