Thales va moderniser 110 km de réseau ferroviaire en Hongrie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre de son projet de déploiement du système européen de contrôle des trains (ETCS) sur les 110 km de lignes reliant Szajol à Debrecen, la société nationale hongroise de développement des infrastructures (NIF) a choisi de faire une nouvelle fois confiance, à la technologie de pointe développée par Thales.

Ce nouveau projet se situe le long de la ligne principale reliant les plus grandes villes du pays : Budapest et Debrecen. Afin d'améliorer le temps de parcours des passagers et de résorber les goulets d'étranglement, la NIF s'efforce d'accroître la capacité de cette ligne en augmentant sa vitesse jusqu'à 160 km/h. La ligne à double voie couvre 8 gares ferroviaires et comporte plus de 250 points d'électrification. En collaboration avec des équipes d'experts hongroises et autrichiennes, Thales concevra et déploiera un système ETCS de niveau 2 sur la ligne reliant Szajol à Ebes et un système ETCS de niveau 1 entre Ebes et Debrecen. Le déploiement inclura les raccordements nécessaires au système de signalisation existant, la configuration et la préparation des données, ainsi que des travaux de sécurisation et d'homologation.

Rappelons que l'ambition de la société nationale hongroise de développement des infrastructures (NIF) est de créer un réseau de transport proposant une offre de mobilité attractive et interopérable pour les passagers et les marchandises circulant dans le pays ou transitant par celui-ci.