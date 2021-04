Thales va héberger les données de Citadel Team sur les infrastructures d'OVHcloud

Crédit photo © Thales

(Boursier.com) — Pour garantir la sécurité et la maîtrise complète des données, Thales et OVHcloud s'associent afin de proposer aux clients de la messagerie chiffrée Citadel Team une plateforme d'hébergement de confiance garantissant la souveraineté de leurs données. Dès à présent, les données des clients de Citadel Team sont chiffrées et stockées chez OVHcloud, via des datacenters en propre situés en France.

En effet, les cybercriminels profitent de la pandémie de Covid-19 pour infiltrer les réseaux des entreprises en exploitant les failles créées par la mise en place du télétravail à grande échelle. Face à l'explosion des cyberattaques (4 fois plus d'attaques en 2020 qu'en 2019 selon l'ANSSI ) et à la demande croissante des citoyens en matière de sécurité dans leurs échanges avec des applications plus respectueuses de la protection des données personnelles, il est devenu vital pour les entreprises et les utilisateurs de protéger leurs données, de les chiffrer et de maitriser leur stockage en choisissant un hébergement approprié.

Thales propose aux professionnels une messagerie instantanée sécurisée, Citadel Team garantissant l'identité professionnelle des utilisateurs grâce à leur email.

Avec de nombreux clients dont plus d'un tiers du CAC 40, l'application intègre un système de chiffrement utilisé dans près de 30 pays de l'Otan. Citadel Team garantit que les données de l'entreprise ne sont ni exploitées ni revendues à des tiers, que celles-ci sont localisées en France, et que l'organisation peut aisément gérer la flotte de ses utilisateurs.Ces garanties ont d'ailleurs permis aux équipes de développement de Citadel d'obtenir très récemment le label France Cybersecurity 2021.

Désormais, Citadel Team étend son offre d'hébergement en proposant une collaboration avec OVHcloud avec qui elle partage des valeurs communes autour de la sécurité, la souveraineté et la protection des données. L'hébergement des données Citadel Team dans les datacenters d'OVHcloud en France constitue la garantie, pour les clients de l'application, de bénéficier d'un environnement de confiance. OVHcloud s'appuie sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction et au pilotage de ses datacenters, en passant par l'orchestration de son réseau de fibre optique.

Citadel Team adhère par ailleurs au programme Open Trusted Cloud, initié par OVHcloud pour fédérer un écosystème d'acteurs et de solutions de confiance respectueuses du droit à la protection des données.

Disponible gratuitement à la fois sur smartphone et sur ordinateur, Citadel Team intègre de nouvelles fonctionnalités premium qui viennent compléter la messagerie et les appels vocaux sécurisés par un chiffrement de bout en bout, comme la vidéoconférence, l'audioconférence et le partage d'écran.