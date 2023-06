Thales : va fournir les IESI de 3e génération des nouveaux hélicoptères civils et militaires d'Airbus

(Boursier.com) — Thales est sélectionné par Airbus Helicopters pour fournir les IESI de 3e génération de ses nouveaux hélicoptères civils et militaires, plus particulièrement les H135, H145, H160 dual et H175.

Cette nouvelle génération d'IESI est spécifiquement adaptée aux contraintes des hélicoptères et son empreinte environnementale est réduite significativement. L'entrée en service progressive débutera en 2026.

A bord d'un hélicoptère, l'équipement doit résister aux vibrations et interférences électromagnétiques et offrir au pilote une lisibilité optimisée en toutes circonstances, en particulier en cas d'usage de jumelles de vision nocturne. Intégrant en un seul équipement des capteurs et sondes de pression, des accéléromètres et gyromètres qui forment un horizon artificiel et un afficheur LCD, l'IESI présente au pilote la vitesse, l'altitude et l'attitude de l'appareil, informations indispensables pour assurer le vol en sécurité. Parfaitement adaptée à ces contraintes, la 3e génération d'IESI Thales offre en outre une fiabilité accrue et une empreinte environnementale réduite grâce à un poids et une consommation électrique abaissés, respectivement de 25% et 33% par rapport à la première génération.

La première entrée en service est prévue pour 2027 sur l'Hélicoptère Inter-armées Léger Guépard, fondé sur une militarisation du H160 ; elle fera suite à celles des autres appareils d'Airbus Helicopters, les H135, H145, H160 civil et H175 prévues début 2026.

Le site Thales de Vendôme est devenu le site de conception, d'assemblage et de test des IESI, lorsque le groupe en a lancé la production à la fin des années 1990. Trois autres sites du groupe en France sont également mobilisés pour la production et la réparation de sous-ensembles de cet équipement : Châtellerault, où sont menés la conception et la production de systèmes inertiels, Moirans, qui fournit l'afficheur LCD, et Valence, dont proviennent les capteurs de pression.