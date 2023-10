Thales va fournir le système de gestion de combat et une suite de capteurs pour équiper les frégates polonaises MIECZNIK

(Boursier.com) — Thales va équiper les frégates MIECZNIK de la Marine polonaise avec le système de gestion de combat TACTICOS, des sonars, des capteurs IR et des systèmes radars. Ces navires pourront ainsi bénéficier de capacités multiples de détection, d'identification, de commandement et de conduite, et de prise de décision. La première frégate doit entrer en service en 2029 dans le cadre d'un programme stratégique comportant un accord de coopération entre Thales et le consortium PGZ-MIECZNIK, sous l'égide de Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).

Destinées à remplir un large éventail de missions, avec notamment la sécurisation des voies de communication maritimes et des infrastructures critiques, les frégates multirôle de la classe MIECZNIK permettront d'accroître de manière significative les capacités de la Marine polonaise et constitueront une contribution importante de la Pologne au sein de l'Alliance atlantique. Ces bâtiments seront équipés d'un ensemble de capteurs développés par Thales et intégrés à leur système de combat.

Le système TACTICOS sera l'élément central de commandement et de prise de décision du système de combat des frégates polonaises. Ses fonctions et ses performances, qui permettent d'étayer le contrôle des capteurs, la compilation des images, l'évaluation de la situation, l'appui des actions mises en oeuvre et la conduite des systèmes d'armes, revêtent donc une importance déterminante pour l'efficacité opérationnelle d'un navire de guerre.

Les frégates polonaises MIECZNIK pourront s'appuyer sur une suite complète de sonars conçus par Thales, comprenant le sonar de coque BlueHunter et le sonar remorqué Captas-2. Elles bénéficieront ainsi de nouvelles capacités d'évaluation de la situation sous-marine, basées sur de multiples capteurs.

Thales fournira également deux radars complémentaires, le SM400 Block 2 et le NS50. Le SM400 est un radar multifonction en bande S permettant d'assurer simultanément la surveillance aérienne et de surface à longue portée, en offrant des fonctions de contrôle des hélicoptères et de contrôle des armes, jusqu'à une distance de 400 km. Le radar NS50, conjointement à l'interrogateur IFF TSA 6000, assure une couche de protection supplémentaire, avec des capacités supérieures de détection, de poursuite et de classification des menaces aériennes et de surface. Les frégates seront également équipées du système IRST ARTEMIS, qui offre un champ de vision à 360o pour la recherche et la poursuite, et du radar de conduite de tir STIR 1.2 EO Mk2.

Avec le soutien du gouvernement britannique, et en collaboration avec Babcock et MBDA, Thales mettra à profit les enseignements acquis à l'occasion du programme Type 31 de la Royal Navy pour réduire les risques et faciliter la procédure d'agrément du nouveau navire. Thales contribuera également à consolider l'industrie de défense polonaise en collaborant avec le consortium PGZ-MIECZNIK et d'autres acteurs industriels polonais.