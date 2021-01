Thales : va fournir la première solution de cloud militarisé de l'OTAN

Thales : va fournir la première solution de cloud militarisé de l'OTAN









Crédit photo © Photopointcom ©THALES

(Boursier.com) — Thales a été choisi par l'OTAN pour fournir la première solution de cloud militarisé et certifié, déployable en moins de 24 heures sur les théâtres d'opération. Sélectionné dans le cadre d'une compétition de haut niveau mondial grâce à son savoir-faire d'intégrateur militaire, Thales rejoint un nouveau secteur de marché et démontre sa capacité à intégrer les meilleures technologies civiles en les adaptant aux besoins des forces armées.

Thales a développé un cloud de défense offrant les moyens aux Forces d'analyser et de partager des informations en temps réel, du centre de commandement jusqu'au théâtre d'opération. Il permet de réaliser une transformation numérique en toute sécurité et d'accélérer le cycle de décision, garant de l'avantage opérationnel. Là où il fallait plusieurs mois à des dizaines d'ingénieurs spécialisés situés sur les sites d'opération proches du combat, Nexium Defence Cloud, grâce à la facilité d'utilisation de son "Service Design Studio" et son système d'orchestration, réduit les déploiements des services informatiques et applicatifs des sites distants de plusieurs milliers de kilomètres à quelques heures, avec un nombre d'experts limité. Basée sur une approche globale incluant à la fois la gestion des applications, l'IT (Information Technology), les réseaux et la sécurité, cette solution repose également sur une architecture adaptée pour divers niveaux de confidentialité.

Nexium Defence Cloud est une solution souveraine à la fois globale et modulaire, offrant une autonomie totale sur les théâtres d'opération.

A travers ce contrat, Thales démontre son savoir-faire en matière d'homologation et de normalisation en répondant au standard "Federated Mission Networking" (FMN) de l'OTAN qui établit le cadre de coopération des réseaux de commandement et de conduite lors des opérations en coalition. Nexium Defence Cloud bénéficie de tous les atouts nécessaires pour devenir la référence en postes de commandement déployables à haute valeur ajoutée, nécessaires aux missions en coalition de demain.