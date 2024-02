(Boursier.com) — Thales va fournir des capacités de communication par satellite aux frégates F126, avec sa solution SurfSAT-L. Ce système modernisé, en service dans plusieurs Marines à travers le monde, permettra d'assurer une connectivité optimale, même en conditions opérationnelles et météorologiques défavorables.

Construites par les chantiers Damen Naval, les bâtiments F126 seront les frégates les plus importantes au sein de la flotte allemande, capables d'opérer à toutes les latitudes. Pour remplir leurs missions, elles nécessitent des communications par satellite résilientes et protégées, répondant aux contraintes d'éloignement entre les théâtres d'opération et les centres de commandement des opérations maritimes.

Quatre systèmes SatCom SurfSAT-L et un système de formation installé à terre seront donc fournis par Thales à la marine allemande. Le choix de cette solution marque une nouvelle étape dans le déploiement de la nouvelle version SatCom SurfSAT-L. Ce terminal naval sécurisé est en effet devenu un outil essentiel dans le domaine des communications par satellite. Destinées à équiper différents types de navires, des frégates jusqu'aux porte-avions, les solutions SurfSAT-L sont utilisées par la Marine française et ont été adoptées par cinq autres pays en Europe et au Moyen-Orient. Les SatCom SurfSAT-L sont des solutions robustes, compactes et simples d'utilisation. Elaborées en collaboration avec les utilisateurs finaux, elles peuvent être rapidement déployées et configurées en fonction des missions.

Le système de pointage du terminal, polyvalent et très précis, supporte des situations météorologiques extrêmes et des vitesses et accélérations. Il est aussi conçu pour faire face aux situations de guerre électromagnétique. Sa puissance est essentielle pour surmonter les conditions de brouillage, interférences et cyber-attaques. Son évolutivité et son intégrabilité font outil de communication adaptable à tous les contextes opérationnels. Le système prévoit notamment le partage des données sensibles et protégées de différentes natures (données radar, cartographie, messages vocaux, informations optroniques, vidéos, etc.), et la transmission des données pour la vie à bord (canaux TV, accès à Internet, envoi de données administratives, appels aux familles, etc.).

Les solutions SatCom de Thales présentent trois bandes de fréquences à haut débit (bandes Ka mil, Ka civil et X) exploitable simultanément. Le système envisage la connexion aux constellations MEO (orbite terrestre moyenne) et aux constellations GEO (orbite géostationnaire), tant dans le domaine militaire que commercial, afin d'assurer aux frégates allemandes une connectivité optimale et une couverture géographique étendue. Il est également en capacité de maintenir la connectivité au sein d'une architecture satellitaire "multispots".