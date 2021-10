Thales va fournir à Vodafone des cartes SIM éco-conçues

(Boursier.com) — Thales va fournir le groupe Vodafone en Eco-SIM, un produit dont le corps de carte est composé à 100% de plastique recyclé provenant de l'intérieur de réfrigérateurs. Vodafone prévoit dans un premier temps de déployer l'Eco-SIM dans dix pays en Europe et en Afrique.

Plus de 4,5 milliards de cartes SIM sont produites chaque année, représentant 20.000 tonnes de plastique, soit l'équivalent du poids de deux tours Eiffel. Développé en partenariat avec Veolia, leader mondial de la transformation écologique, l'Eco-SIM de Thales a été lancée en 2020 et est composée à 100% de polystyrène recyclé issu de réfrigérateurs. Offrant une seconde vie à ces réfrigérateurs, Thales permet à Vodafone un flux d'approvisionnement en plastique 'vert' indépendant et exclusif.

Le programme de compensation carbone de Thales garantit également une "SIM verte" certifiée neutre en carbone. En conséquence, le nouveau contrat soutiendra les ambitions de Vodafone de réduire les déchets électroniques, réduire son empreinte carbone et contribuer à une économie circulaire.