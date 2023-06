Thales va équiper les nouvelles frégates belges et néerlandaises

(Boursier.com) — L 'agence gouvernementale néerlandaise COMMIT (Dutch Command Materiel & IT) et Thales ont signé un contrat pour la production et la fourniture d'un système de conduite de tir AWWS (Above Water Warfare System) et d'un ensemble de senseurs.

Ces systèmes sont destinés à équiper les nouvelles frégates de lutte anti-sous-marine qui seront construites par le chantier naval Damen pour les Marines belge et néerlandaise. Il fait suite au contrat de développement signé en 2018.

Estimé à plusieurs centaines de millions d'euros, ce contrat illustre la solide position de Thales dans le monde, en termes de technologies de conduite de tir et de senseurs pour le domaine naval. Le contrat sera exécuté par le centre d'excellence de Thales, à Hengelo (Pays-Bas).

Thales fournira le système de conduite de tir AWWS qui constitue actuellement la solution la plus efficace pour répondre à tout type de menace, quel que soit l'environnement. Le système AWWS est une suite ultra-moderne qui permet à l'équipage de contrer et de neutraliser les attaques hyper-véloces par saturation les plus complexes, grâce à l'analyse et à l'optimisation continue de l'environnement tactique et au déploiement de ressources adaptées. La nouvelle suite de capteurs s'appuie sur la technologie Thales la plus récente, héritée des radars en bande-X APAR B2 et des radars en bande-S SM400 B2, intégrés en un seul système radar capable d'une reconfiguration dynamique de ses tâches.

Outre le système de conduite de tir AWWS, Thales fournit le système électro-optique d'observation et de poursuite Mirador Mk2, le capteur d'observation électro-optique Gatekeeper Mk2, le radar de surveillance naval SCOUT Mk3 à faible probabilité d'interception, ainsi qu'un programme de soutien logistique adapté.

Le premier navire sera opérationnel en 2029. Les frégates de lutte anti-sous-marine (ASM) remplaceront les frégates multifonction des Marines belge et néerlandaise de la classe Karel Doorman, qui atteignent leur fin de vie opérationnelle.